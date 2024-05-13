Otomobil ile TIR çarpıştı

Basın Ekpres yolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR'a çarptı.

Olay sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Başakşehir Basın Ekpres yolunda gerçekleşti.

İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle TIR'a çarptı.

Çarpışma sonrasında otomobil içerisinde bulunan 2 kişi şok geçirdi.

Panik anları o esnada yoldan geçen motosiklet sürücülerinin kask kamerası tarafından görüntülendi.