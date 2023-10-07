Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Ankara’da kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halindeki tıra çarpan bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Kocalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde duran bir tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.