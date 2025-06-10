Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Ahsen Sokak ile Korkmak sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Korkmaz sokakta seyreden sürücü Şemsettin E. (66) yönetimindeki 16 JL 695 plakalı traktör, Ahsen Sokak’tan çıkan sürücü Risalet D. (55) yönetimindeki 16 BCJ 65 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.