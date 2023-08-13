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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 12:31
  • Giriş: 13.08.2023 12:31
  • Güncelleme: 13.08.2023 12:31
Kaynak: İHA
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da, otomobil ile traktörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.40 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK kavşağında Meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan R. Ö. idaresindeki traktör ile F. Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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