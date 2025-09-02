Otomobil ile transit kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile transit kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve transit sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’ne bağlı Palankaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fahri Kocatürk idaresindeki 45 K 6674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden seyir halinde olan Batuhan Tükenmez(25) idaresindeki 03 AGR 538 plakalı transit ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve transitin sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.