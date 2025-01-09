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Otomobil ile yakıt tanker çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Adıyaman’da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 09.01.2025 18:41
  • Giriş: 09.01.2025 18:41
  • Güncelleme: 09.01.2025 18:43
Kaynak: İHA
Otomobil ile yakıt tanker çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İHA

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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