Otomobil ile yaralının üzerinden geçip; yardım edene de çarptı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İ.E. otomobil, araç çarpması sonucu yere düşen Şeref Bahçıvan'ın üzerinden geçti, ardından yaralıya yardım eden M.A.'ya çarptı. Kazada Bahçıvan hayatını kaybetti, M.A. yaralandı. Kaza araç kamerasına yansırken, 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M.'nin kullandığı 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verenler, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı. Bu sırada İ.E. yönetimindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, M.A.'ya çarptı. M.A. yaralanırken, kaza bir otomobilin kamerasına anbean yansıdı. İhbarla gelen ekipler, Şeref Bahçıvan hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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