Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 Yaralı

Tekirdağ’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kapaklı istikametinden Saray istikametine seyreden E.Ö. idaresindeki Çorlu - Saray arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Çerkezköy istikametine seyreden S.K. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü S.K. ile birlikte minibüste bulunan S.D., E.A., Ç.D., M.Ö. yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü S.E. olay yerine çağırılan itfaiye ve 112 ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Yaralılar Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tadavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmna sürüyor.