Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü
Mardin'in Artuklu ilçesinde, sürücüsün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Kaza, öğleden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 47 MA 2813 plakalı otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında, yaklaşık 2 metre genişliğindeki boşluğa düştü.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü arkadaki kapıdan çıkarılırken, otomobilde hasar oluştu.
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