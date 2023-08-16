Otomobil, istinat duvarına çarptı; 2'si çocuk, 4 yaralı
Kaynak: DHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, ters dönen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sultanköy Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi.
İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden Mehmet Nas (39), yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Ters dönen otomobilde sürücü Nas, eşi Gül, çocukları Abdullah ve Zehra Nas, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.