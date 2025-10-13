Otomobil istinat duvarını aşıp belediye otoparkına düştü
Kaynak: DHA
Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de otomobilin istinat duvarını aşıp belediye otoparkına düştüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Canca Mahallesi’nde meydana geldi. Virajda O.S.T.’nin kontrolünü yitirdiği 29 AF 522 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, Gümüşhane Belediyesi Araçlar Amirliği otoparkına düştü. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI