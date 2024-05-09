Otomobil, kaldırıma çıkıp dükkanlara çarptı; iş yeri sahipleri son anda kurtuldu

Trabzon’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak 3 iş yerine çarptı. İş yerlerinin vitrin ve camlar kırılıp, kaldırımdaki ürünleri zarar görürken, esnaf, dükkan önünde kendilerine gelen aracı görünce koşarak son anda kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Pazarkapı Mahallesi’nde Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediye Başkanlığı binası önünde meydana geldi.

Cemil N.’nin kontrolünü yitirdiği 61 AEA 325 plakalı otomobil, çarptığı demir dubayı kırıp kaldırıma çıktı. Kaldırımda hızla ilerleyen otomobil, medikal, kırtasiye ve büfe olan 3 iş yerine çarptı. Bu sırada dükkanlarının önünde bulunan esnaf, koşarak son anda kurtuldu. Kazada, iş yerlerinin vitrin ve camları kırıldı, kaldırımdaki ürünler zarar gördü.

Sürücü yara almazken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Esnaf kaldırıma saçılan cam ve zarar gören ürünlerini toplarken, otomobil de vinç ile bölgeden kaldırıldı.