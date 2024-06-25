Otomobil kamyonete çarptı: 5 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde otomobilin kamyonete çarpıp refüje savrulduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Adana kara yolu Akin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şereflikoçhisar'dan Ankara yönüne giden M.D. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden A.Ö.'nün kullandığı kamyonete arkadan çarparak refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.D. ile yanındaki İ.D., S.T.D., S.D. ve F.Y. yaralandı.

Yaralılar, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi ve Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.