Otomobil, kamyonetin altına girdi; 3 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Karesi ilçesinde park halindeki kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 1. Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. J.F.’nin kontrolünü yitirdiği10 SC 644 plakalı otomobil, park halindeki 10 ARN 191 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil kamyonun altına girerken, sürücü J.F. ile yanındaki F.G. ve Ş.G. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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