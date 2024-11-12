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Otomobil, kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 09:03
  • Giriş: 12.11.2024 09:03
  • Güncelleme: 12.11.2024 09:03
Kaynak: DHA
Otomobil, kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray’da otomobille çarpışan, kamyonet boş sulama kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Üniversite kavşağında meydana geldi. Furkan Akyüzkal (20) yönetimindeki 68 ADP 358 plakalı otomobil kavşakta, Ergin Kaynak'ın (41) kullandığı 68 ACF 169 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, boş sulama kanalına uçtu. Kazada sürücüler Furkan Akyüzkal ve Ergin Kaynak, eşi Serpil Kaynak (42) ile kızı Serpil Kaynak (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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