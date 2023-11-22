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Otomobil kapağı çalınan rögara düştü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kapağı çalınan rögara düşen otomobil vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Otomobil sürücüsü rögar kapağını çalan şahıslara tepki gösterdi.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 22:39
  • Giriş: 22.11.2023 22:39
  • Güncelleme: 22.11.2023 22:39
Kaynak: İHA
Otomobil kapağı çalınan rögara düştü


Olay, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mazlumlar Camii Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan İ.H. idaresindeki 37 ABH 134 plakalı otomobil, kapağı çalındığı öğrenilen rögara düştü. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ihbarda bulunan İ.H., rögar kapağını çalan şahıslara tepki gösterdi.

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