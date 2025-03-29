Otomobil, kapalı kasa kamyonete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin, aynı istikamette gitmekte olan kapalı kasa kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde Çakalderesi istikametinden gelip Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Özkan Çetin’in kullandığı 34 KPG 536 plakalı Citroen marka ticari araca Küçük Hasan kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Ferhat Köse’nin kullandığı 07 AIE 663 plakalı Citroen C-Elysée marka otomobilin arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Naime Köse yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.