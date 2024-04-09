Otomobil karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

dinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında A.A. idaresindeki 33 EDJ 67 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen A.Y. idaresindeki 02 ACM 175 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ters dönen otomobilin sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan ve ikiz oldukları öğrenilen 10 yaşındaki B.A. ile B.A. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.