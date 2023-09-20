Otomobil karşı şeride geçip tarlaya uçtu: 1 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtikten sonra tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Kastamonu Karayolu Kadıbükü mevkiinde meydana geldi. M.T. sevk ve idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek tarlaya uçtu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.H.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.