Otomobil kışla duvarına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kışla duvarına çarptı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çorlu - Ergene yolu üzerinde (Çırak Bayırı) meydana geldi. Sağlık Mahallesi’nden Çorlu yönüne seyreden G.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kışlayı çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 çocuk hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.