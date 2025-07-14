Otomobil kontrolden çıktı, önce direğe sonra evin koruma tellerine çarptı : 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direğe ve evin koruma tellerine çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Yusufcan B.(19) yönetimindeki 16 P 8155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.