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Otomobil, köprüden demir yoluna uçtu: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.04.2025 17:54
  • Giriş: 22.04.2025 17:54
  • Güncelleme: 22.04.2025 17:54
Kaynak: DHA
Otomobil, köprüden demir yoluna uçtu: 3 yaralı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprünün demir korkuluklarını kırarak demir yoluna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belde Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 45 ABA 440 plakalı otomobil, korkulukları kırarak yaklaşık 7 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Ters dönen araçtaki ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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