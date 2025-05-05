Otomobil kornasıyla ayının dikkatini çekmek istedi

Tokat’ın Reşadiye ilçesi ile Sivas’ın Doğanşar ilçesi arasında bulunan kırsal alanda yiyecek arayışında olan bir ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğal yaşam alanlarında hareketlilik artarken, kırsalda gezintiye çıkan Kadir Kılıç, doğada dolaşan ayıyı fark etti. Aracını durduran Kılıç, ayıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Ayının dikkatini çekmek isteyen Kılıç, otomobilin kornasına da bastı. Bir süre çevrede dolaşan ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu.