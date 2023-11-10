Otomobil, maden suyu yüklü tıra çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin maden suyu yüklü tıra çarpması sebebiyle meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Dilovası geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre T. idaresindeki 41 BT 266 plakalı otomobil, Yiğit S. hakimiyetindeki 34 GHN 993 plakalı maden suyu yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Adem Ş., Ali Ş. ve Yaşar S. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Adem Ş.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.