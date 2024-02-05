Otomobil menfeze uçtu: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu İlçesinde, kontrolden çıkan otomobilin menfeze uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Demirşeyh köyünde meydana geldi.

A.K. yönetimindeki Tofaş Kartal marka 06 LDR 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda menfeze uçtu.

Kazayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi kazada yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.