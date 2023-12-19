Otomobil, midibüse çarptı: 2 yaralı

Malatya'da işçileri taşıyan midibüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. M.U.Ç. (26) idaresindeki 02 ACE 882 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yönde ilerleyen H.A. yönetimindeki 44 S 1259 plakalı servis midibüsüne çarptı.

Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü ile yanındaki M.S.Ç.'nin yaralandığını belirledi.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





