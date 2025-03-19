Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, otomobilin, minibüs ile kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Erdal Yaklav Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç.'nin (25) kullandığı 61 AFK 584 plakalı otomobil, K.A. (21) yönetimindeki 35 ARU 257 plakalı minibüse ardından da A.A.'nın kullandığı 35 BNJ 265 plakalı kamyonete çarptı. Kazada 3 aracın sürücüsü de hafif yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıp tedavi alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

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