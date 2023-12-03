Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Barbaros Caddesinde Doğu Garajı istikametinden Emek Mahallesi istikametine gitmekte olan F.K.’ın kullandığı 31 ANZ 899 plakalı motosiklete, M. T.’in kullandığı 07 KU 232 plakalı otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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