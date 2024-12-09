Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Bursa-Çanakkale kara yolu üzerinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi savrularak yaralandı.
Kaza, Karacabey ilçesi Karasu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadan P.’nin idaresindeki otomobil, Karacabey’den Bandırma’ya seyreden Taner F.’nin (45) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan sürücü Taner F. ile arkasında oturan İryna F. (33) yaralandı.
Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.