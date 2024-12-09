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Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.12.2024 14:41
  • Giriş: 09.12.2024 14:41
  • Güncelleme: 09.12.2024 14:42
Kaynak: İHA
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Bursa-Çanakkale kara yolu üzerinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi savrularak yaralandı.

Kaza, Karacabey ilçesi Karasu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadan P.’nin idaresindeki otomobil, Karacabey’den Bandırma’ya seyreden Taner F.’nin (45) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan sürücü Taner F. ile arkasında oturan İryna F. (33) yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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