Otomobil, motosiklete ve araca çarptı; alkollü sürücü ile 2 kişi yaralı

Tekirdağ'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önce motosiklete, ardından park halindeki araca ve beton su büzüne çarptı. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı.

Kazalar, gece saatlerinde Çorlu ilçesinde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı 59 AEV 042 plakalı otomobil, Çetin Emeç Kavşağı'nda seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı, sürücü H.Y. ise aracı ile yoluna devam etti. H.Y.'nin kullandığı otomobil, TEMA Orman Parkı mevkisinde de önce park halindeki bir otomobile, ardından beton su büzüne çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü H.Y., itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklette yaralanan 2 kişi de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Y.'nin yapılan kontrolünde de 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.