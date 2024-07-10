Otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Trabzon-Gümüşhane karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada durakta dolmuş bekleyen 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine giden Fehmi K. (75) yönetimindeki 61 TU 546 plakalı otomobil, Övündü köyü mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Kazadan sürücü Fehmi K. yara almadan kurtulurken, otobüs durağında dolmuş bekleyen Kemal Aydın (55), Fazilet Aydın ve Sevdenur Aydın (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.