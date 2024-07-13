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Otomobil, park halindeki araca çarpıp inşaat temeline yuvarlandı

Adıyaman’da, kontrolden çıkan bir otomobil, park halinde bir başka otomobile çarptıktan sonra inşaat temeline yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 23:01
  • Giriş: 13.07.2024 23:01
  • Güncelleme: 13.07.2024 23:01
Kaynak: İHA
Otomobil, park halindeki araca çarpıp inşaat temeline yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Muhammed A., idaresindeki 02 ABE 733 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 1.Çevre Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarında park halinde Adem Ü.’ye ait 27 TZ 690 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir binanın inşaat temeline yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Muhammed A., yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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