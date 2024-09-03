Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 7 yaralı



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Edremit karayolu Havran 19. kilometre Gelin Deresi mevkiinde Hayati Ş. yönetimindeki 10 BG 289 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 BJD 641 ve 34 KD 665 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonrasında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada park halindeki araçlarda bulunan Ersin A., Filiz A., Erdinç A., Bahar A., Ömer Ö., Gülcan Ö. ve 10 BG 289 plakalı aracın sürücüsü Hayati Ş. yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran Grup Amirliği personelleri ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.