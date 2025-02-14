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Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.02.2025 22:48
  • Giriş: 14.02.2025 22:48
  • Güncelleme: 14.02.2025 22:48
Kaynak: İHA
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören’de seyir halindeki bir otomobil park halindeki kamyona çarptı. Sürücü aarçta sıkışırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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