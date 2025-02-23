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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 10:43
  • Giriş: 23.02.2025 10:43
  • Güncelleme: 23.02.2025 10:44
Kaynak: İHA
Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Batman kent merkezinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Belde Mahallesi’nde A.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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