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Otomobil park halindeki tankere çarptı

Ajans Haberleri
  • 01.05.2024 13:56
  • Giriş: 01.05.2024 13:56
  • Güncelleme: 01.05.2024 13:57
Kaynak: DHA
Otomobil park halindeki tankere çarptı

Batman'da park halindeki tankere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 17 AAF 855 plakalı otomobil, park halindeki 06 EBH 945 plakalı tankere çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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