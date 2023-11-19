Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü kurtuldu

Antalya'da park içindeki havuza düşen otomobildeki sürücü, kendi imkanları ile kurtuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda meydana geldi.

Cemile Arslan idaresindeki 35 JC 759 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Tarık Akan Parkı'ndaki havuza düştü.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Kendi imkanları ile araçtan kurtulan Arslan, ardından otomobilde eşya aradı.

Bu arada aracın havuzdan çıkarılması için bölgeye çekici çağrıldı.

Ancak araç çekici ile çıkarılamadı.

Bölgeden geçen motosikletli bir kurye, aracın kaputuna ağırlık yapıp, çıkartılmasını sağladı.

Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.