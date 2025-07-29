Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan Fiat Tofaş otomobil otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesinin Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi belirlenemeyen sürücü 27 LT 617 plakalı Fiat Tofaş markalı otomobiliyle Sacır Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ağır hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abulkadir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç, yolda alınan önlemlerin ardından çekiciye yüklenerek çekildi, yol ise trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.