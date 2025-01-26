Otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı

Mersin’de refüje çarpıp karşı şeride geçen araçta bulunan 2 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi’nde sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil tali yol ayrım banketine çarparak durabildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.