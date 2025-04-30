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Otomobil refüje çarptığı kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 17:51
  • Giriş: 30.04.2025 17:51
  • Güncelleme: 30.04.2025 17:51
Kaynak: DHA
Otomobil refüje çarptığı kaza kamerada

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, kavşakta refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P., yaralandı. Kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş kara yolundaki Berti Kavşağı’nda meydana geldi. F.P.'nin kontrolünü yitirdiği 63 AJB 585 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü F.P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı. (DHA)

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