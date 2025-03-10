Otomobil, refüje ve önündeki araca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde refüje ve önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Ok (50) hayatını kaybetti, diğer sürücü B.D. (25) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bandırma Sanayi Sitesi'nin ana giriş kapısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Atatürk Caddesi istikametine giden Muhammet Ok idaresindeki 10 ZU 450 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, B.D. yönetimindeki 10 BB 153 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki araç da refüje çıkarak durdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Ok'un hayatını kaybettiği, B.D.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhammet Ok'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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