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Otomobil Sadak deresine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 11:53
  • Giriş: 04.11.2023 11:53
  • Güncelleme: 04.11.2023 11:53
Kaynak: İHA
Otomobil Sadak deresine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Bayburt-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında Sadak deresine uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Bayburt - Erzincan karayolu Sadak köyü yakınlarında meydana geldi. Ö.Ç. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Sadak deresine uçtu.

Kazada, araç içerisinde bulunan S.B. olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan H.Ş. ile sürücü Ö.Ç. yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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