Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus A. yönetimindeki 06 EAT plakalı otomobil Barış Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ve yolcu Duygu A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.