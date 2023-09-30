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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.09.2023 23:03
  • Giriş: 30.09.2023 23:03
  • Güncelleme: 30.09.2023 23:03
Kaynak: İHA
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı


Kaza, Devrent Mevkiinde meydana geldi. Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Abidin Akdağ sevk ve idaresindeki 35 AYR 611 plakalı otomobil mucura kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 3 metre yüksekten aşağıya düşen araç takla attı.
Kazada sürücü Abidin Akdağ, Canan Akdağ ve Hatice Akdağ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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