Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Devrent Mevkiinde meydana geldi. Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Abidin Akdağ sevk ve idaresindeki 35 AYR 611 plakalı otomobil mucura kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 3 metre yüksekten aşağıya düşen araç takla attı.

Kazada sürücü Abidin Akdağ, Canan Akdağ ve Hatice Akdağ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.