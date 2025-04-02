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Otomobil şarampole devrildi: 4’ü çocuk, 9 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 16:46
  • Giriş: 02.04.2025 16:46
  • Güncelleme: 02.04.2025 16:46
Kaynak: DHA
Otomobil şarampole devrildi: 4’ü çocuk, 9 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/KOVANCILAR,(Elazığ),(DHA)- ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kovancılar ilçesi Karagedik mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 LT 291 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araçtaki 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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