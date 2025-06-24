Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampası yakınlarında Mehmet Ö., idaresindeki 02 FY 605 plakalı otomobil, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ö., ile araçta bulunan Fatma T., Güldane Ö., Sümeyye Ö., İbrahim Ö., Nehir Ö., Ramazan Ö., ve henüz ismi kurulmayan iki günlük bir bebek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.