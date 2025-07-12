Otomobil şarampole indi: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.50 sıralarında Değirmenözü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mandıra istikametinden Kulu’ya seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki 06 BVE 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi.

Şarampoldeki levhaya çarpan otomobil, yol kenarındaki bahçe tel örgülerine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Y.Y. ve yolcu olarak araçta bulunan eşi H.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.