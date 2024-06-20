Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Şahinbey köyü yakınlarında Şevket T., idaresindeki 44 FC 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Nevzat Ak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şevket T., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.