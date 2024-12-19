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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.12.2024 11:03
  • Giriş: 19.12.2024 11:03
  • Güncelleme: 19.12.2024 11:03
Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kozluca Burak S. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Burak S., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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