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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.06.2025 12:06
  • Giriş: 03.06.2025 12:06
  • Güncelleme: 03.06.2025 12:06
Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAY 923 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep karayolunun 35. Kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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